Сбежавших из Белоруссии "Ромео и Джульетту" нашли в России спустя месяцы поисков

Илья и Ангелина сбежали 23 июля, всё это время они ночевали на чужих дачах и в лесу, а границу переходили пешком.

Двух влюблённых подростков, сбежавших из белорусского города Новолукомля, нашли в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В июле 14-летняя Ангелина приехала к отцу в маленький белорусский городок из Турции, где она проживает. Там она и встретилась с 17-летним интернет-знакомым Ильёй, который прибыл из Самары. 23 июля влюблённые решили сбежать. Причиной такого решения мог стать запрет отца девочки на продолжение отношений, пока ей не исполнится 18 лет. Историю влюблённых "Комсомольской правде" рассказала волонтёр Надежда Ганкович, принимавшая участие в поисках.

По Белоруссии "Ромео и Джульетта" путешествовали на автобусе, а границу пересекли вовсе пешком. До недавнего времени последний раз их видели в Смоленске. Близкие предположили, что Илья и Ангелина могут прятаться в заброшенных домах или лесах, ведь молодой человек интересовался сталкерством и имел с собой два спальных мешка. Также при себе у него было 30 тысяч рублей, которые парень заработал до побега.

— Они всё это время бегали по дачам. Сезон дачный закончился, дачники уехали, вот и жили в чужих домах, — рассказала женщина.