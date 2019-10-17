Врач рассказал, какая головная боль сигнализирует об опухоли и инсульте

Специалист отметил, что при наличии некоторых симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Такое распространённое явление, как головная боль, может быть симптомом целого ряда серьёзных и опасных заболеваний, сообщает "Экономика сегодня" со ссылкой на врача Александра Мясникова.

Он отметил, что около 80–90% головных болей возникают при напряжении. Как таковой мозг болеть не может — болят мышцы, связки, сухожилия и фасции снаружи черепной коробки.

Ещё 10–20% головных болей относятся к мигреням, кластерным болям и различным редким явлениям, среди которых могут быть вполне серьёзные заболевания вроде опухоли, аневризмы и менингита.

Приводя примеры, Мясников отметил, что мигрень с аурой может быть предвестником инсульта, а внезапная резкая головная боль — одним из симптомов опухоли мозга.

По словам эксперта, поводом для немедленного обращения к специалисту может служить головная боль, сопровождаемая невралгическими симптомами, или в том случае, если человеку становится хуже при физических нагрузках или кашле.

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