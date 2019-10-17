Убийца молодой мамы с Урала о возмещении ущерба её родным: Могу ребёнка сделать

Ещё один обвиняемый — таксист Марат Ахметвалиев — расплакался на судебном заседании, где им избирали меру пресечения.

Один из обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной дал безумный ответ журналистам на вопрос о том, как он собирается возмещать ущерб родным молодой мамы.

— Денежно. Могу ребёнка сделать, — заявил Михаил Федорович, пряча лицо от камер. При этом, что он имел в виду, остаётся загадкой.

В свою очередь сожительница Федоровича проигнорировала уточняющий вопрос журналистов.

Добавим, третий обвиняемый в убийстве — таксист Марат Ахметвалиев — расплакался в суде. Знакомые мужчины говорят, что он был примерным семьянином.

Напомним, Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы. Задержанные признались в содеянном и показали, как убивали женщину.