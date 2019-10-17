В Россию пришло "пожилое" бабье лето

Синоптики обнадёживают, что тёплая погода будет радовать россиян до 22 октября. За всё это время незначительное похолодание ожидается лишь 18 октября.

Тёплая и солнечная погода, превышающая температурную норму примерно на шесть градусов, установится в центральной части страны до следующего вторника. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По её словам, потепление в это время года её коллеги называют "пожилым" бабьим летом.

— Помните, метеорологи говорили о периодах тёплой и солнечной погоды в октябре, когда все требовали бабьего лета в сентябре? Это та ситуация. Метеорологи шутят, что в августе, согласно народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре — зрелое, а это можно назвать пожилым бабьим летом, — передаёт её слова ТАСС.

Эксперт отметила, что в пятницу погода незначительно ухудшится и придут осадки, однако в целом температура воздуха будет выше нормы на четыре градуса.

В четверг, субботу, воскресенье и понедельник воздух прогреется до +16 градусов, а в пятницу столбики термометров немного опустятся — до +14.

При этом в ряде других регионов России в ближайшие дни резко изменится погода: холодный фронт принесёт в Западную Сибирь дождь, мокрый снег и сильный ветер.