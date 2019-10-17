Губернатор Токио неудачно пошутила о проведении ОИ-2020 на Курилах

Высказывание прозвучало во время одного из заседаний администрации на фоне обсуждений переноса марафона из столицы Японии в Саппоро.

Губернатор Токио Юрико Коикэ в шутку предложила перенести на Курильские острова марафон и соревнования по спортивной ходьбе, которые пройдут в рамках Олимпиады-2020.

— Ну если говорить о прохладном месте, то как насчёт проведения на северных территориях (так в Японии называют российские Южные Курилы. — Прим. Лайфа)? — цитирует Коикэ агентство Kyodo.

Неудачная шутка прозвучала во время одного из заседаний администрации Токио на фоне обсуждений переноса марафона из столицы Японии в Саппоро.

Вопрос о переносе соревнований возник из-за погодных условий в столице Страны восходящего солнца в летний сезон. Организаторы опасаются, что спортсмены могут пострадать из-за жары.

Напомним, из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны. Ранее в МИД РФ рассказали, какой договор нужно заключить с Японией.