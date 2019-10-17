На учениях "Гром-2019" запустили "Калибры" и баллистические ракеты

Пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в рамках учений "Гром-2019". Маневры проходят под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

— Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов осуществили пуски баллистических ракет по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области, — пояснили в военном ведомстве.

В свою очередь корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты "Калибр". Пуски состоялись из акватории Баренцева и Каспийского морей. Цели были на берегу. И баллистические, и крылатые ракеты достигли мишеней и подтвердили заданные военными характеристики.

Кроме того, к учениям привлекались самолёты дальней авиации Ту-95мс.