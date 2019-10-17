Оскароносная актриса Хелен Хант попала в ДТП — видео

Известную американскую актрису Хелен Хант госпитализировали после ДТП в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Авария произошла 16 октября: внедорожник, на заднем сиденье которого находилась актриса, перевернулся из-за того, что его подрезал другой автомобиль. Момент ДТП попал на видео.

Хант доставили в больницу сразу после инцидента, но уже через несколько часов она сама покинула медицинское учреждение.

56-летняя Хелен Хант известна по ролям в телесериале "Без ума от тебя" и ленте "Чего хотят женщины". Она также является обладательницей четырёх премий "Эмми", трёх "Золотых глобусов" и премии "Оскар" за лучшую женскую роль в комедии "Лучше не бывает".