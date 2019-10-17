В Москве лжеврач "исцелял" пенсионеров гречкой за сотни тысяч рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчина находится под стражей.

В Москве задержали мужчину, который продавал пенсионерам гречку под видом лекарств. Об этом сообщается на официальном сайте столичного ГУ МВД России.

Мужчина представился 84-летней москвичке врачом и сообщил, что у неё обнаружили серьёзное заболевание. Далее он предложил пожилой женщине купить лекарство, чтобы избавиться от недуга. Позже за 400 тысяч рублей он передал ей свёрток, в котором якобы находились медикаменты. При этом он заверил, что её навестит медсестра и даст схему лечения.

На следующий день женщина решила открыть свёрток с лекарствами. Там оказалась гречневая крупа. Подобный случай произошёл также с 87-летней жительницей района Южное Тушино.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Пресс-служба МВД отметила, что подозреваемый может быть замешан и в других преступлениях против пожилых граждан.