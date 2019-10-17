Организаторы Евровидения не увидели дискриминации в украинском отборе

В пресс-службе Европейского вещательного конкурса заявили, что главных правил для исполнителей всего два. Остальные вопросы вещатели должны решать самостоятельно.

Организаторы Евровидения не видят нарушений или дискриминации в новых правилах, касающихся отбора участников песенного конкурса от Украины. С таким заявлением выступили представители женевской штаб-квартиры Европейского вещательного союза.

Там подчеркнули, что за национальный отбор отвечают вещатели в каждой конкретной стране. Единственные требования со стороны ЕВС — чтобы исполнителю было не меньше 16 лет и он представлял не более одной страны.

— Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на песенный конкурс Евровидение. Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год, — цитирует пресс-службу ЕВС ТАСС.

Напомним, Украина официально запретила пускать на Евровидение артистов, выступавших в России после 2014 года. Такое решение было принято после скандала в этом году, когда Киев так и не смог отправить своего участника на конкурс.