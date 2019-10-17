Организаторы Евровидения не увидели дискриминации в украинском отборе

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Фото © Twitter / Eurovision Song Contest

В пресс-службе Европейского вещательного конкурса заявили, что главных правил для исполнителей всего два. Остальные вопросы вещатели должны решать самостоятельно.

Организаторы Евровидения не видят нарушений или дискриминации в новых правилах, касающихся отбора участников песенного конкурса от Украины. С таким заявлением выступили представители женевской штаб-квартиры Европейского вещательного союза.

Там подчеркнули, что за национальный отбор отвечают вещатели в каждой конкретной стране. Единственные требования со стороны ЕВС — чтобы исполнителю было не меньше 16 лет и он представлял не более одной страны.

Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на песенный конкурс Евровидение. Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год, — цитирует пресс-службу ЕВС ТАСС.

Напомним, Украина официально запретила пускать на Евровидение артистов, выступавших в России после 2014 года. Такое решение было принято после скандала в этом году, когда Киев так и не смог отправить своего участника на конкурс.

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