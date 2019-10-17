Эксперт рассказал, как выбрать места в самолёте, чтобы выжить в авиакатастрофе

Передняя и хвостовая часть лайнера являются лучшим выбором при бронировании билетов.

Идеальными местами в самолёте являются те, которые ближе всего расположены к аварийному выходу. Об этом сообщает НСН со ссылкой на аттестованного эксперта по выживанию Эдуарда Халилова.

По его словам, во время авиакатастрофы больше шансов получить повреждения или погибнуть во время эвакуации, нежели чем от самого удара. В связи с этим пассажирам, которые думают о своей безопасности, стоит задуматься о выборе "правильных мест" заранее.

— Идеальное место в самолёте — то, что расположено как можно ближе к аварийному выходу. И сидеть возле прохода, а не иллюминатора, чтобы не пришлось перескакивать через повреждённых людей. Чем быстрее путь к выходу, тем лучше, — добавил Халилов.

При этом эксперт напомнил про так называемое "правило пяти рядов" , согласно которому самые первые ряды в салоне авиалайнеров являются наиболее безопасными, поскольку находятся близко к аварийному выходу.

Однако Халилов отметил, что и хвостовая часть судна— хороший выбор для пассажиров. Согласно статистике, во время авиакатастроф хвост самолёта остаётся целым, и, соответственно, у людей, которые там находятся, больше шансов выжить. Ко всему прочему в задней части нет топлива, а значит, вероятность взорваться меньше.

Напомним, что сегодня в Следственном комитете назвали причину смерти большинства пассажиров в сгоревшем SSJ-100 в Шереметьево. Оказалось, что люди погибли не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. Многие из них не успели эвакуироваться и даже покинуть свои места.