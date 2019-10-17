После убийства 9-летней Лизы из Саратова в Сети запустили акцию #ДойтиДоШколы

Громкая история гибели школьницы, тело которой нашли по пути в учебное заведение, поразила всю Россию.

В популярных региональных пабликах соцсети "ВКонтакте" запустили акцию #ДойтиДоШколы после убийства девятилетней Лизы из Саратова, тело которой нашли в гаражах по пути в учебное заведение.

В акции принимает участие 14 городов, среди них Воронеж, Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Челябинск и другие. Всем участникам предлагается выкладывать в Сеть фото и рассказ о небезопасном маршруте детей до школы. По каждому из обращений от местных властей потребуют вмешаться в ситуацию.

Жители разных городов уже поделились, что столкнулись с похожей проблемой: их детям приходится идти по неосвещённым улицам, дорогам без обочин и зебр, а также через гаражи и лесопосадки.

К движению, которое должно обезопасить школьников от несчастных случаев, с каждым днём присоединяется всё больше и больше человек.

Напомним, 9 октября в Саратове девятилетняя Лиза пропала по пути в школу. Девочку искали тысячи человек, но в ночь на 11 октября её нашли убитой в гаражах. Вскоре задержали подозреваемого в убийстве — 35-летнего местного жителя, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он уже сознался в содеянном и рассказал о причинах расправы над ребёнком.