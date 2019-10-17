Блогеры поддержали девушку из КБР, продающую орехи ради переезда из деревни

В итоге у Мадины набралось так много заказов, что ей пришлось некоторым отказать.

Блогеры откликнулись на крик души молодой девушки Мадины, которая живёт в глухой деревне, где совсем нет работы, и мечтает переехать в город. Но ей не хватает 15 тысяч рублей, поэтому она готова сутками чистить грецкие орехи из семейного сада и отправлять их людям.

Место жительства сама девушка не указывает, но, предположительно, её родная деревня находится в Кабардино-Балкарии.

— Чтобы уехать в город, мне нужны деньги на дорогу и на комнату в общаге. И я прошу у каждого из вас помощи. Помогите мне выбраться отсюда, — написала девушка на своей странице в "Инстаграме".

На этот пост случайно наткнулась певица Саша Зверева. Она решила помочь девушке осуществить мечту. Зверева выложила в своём инстаграме просьбу Мадины, и та моментально начала получать заказы. Сейчас работы столько, что героине некогда спать.

— Откликнулось очень много людей, как позитивно настроенных, так и негативно, которые обзывали меня мошенницей, угрожали статьёй. Но я благодарна каждому, у меня сейчас всё хорошо. Я хочу сейчас эти заказы отправить и уже потом получить за них деньги. У нас был уговор, что оплата только при получении, — рассказала Лайфу Мадина.

Девушка быстро собрала нужную сумму. Заказов было так много, что некоторым пришлось отказать. Сейчас девушка готовит посылки тем, с кем договорилась сотрудничать. Были люди, которые переводили Мадине деньги просто так. Только на безвозмездных переводах ей удалось собрать около пяти тысяч рублей.

— У меня есть 15 тысяч рублей. Я настроена была на эту сумму, я её собрала. Больше просить у людей я не хочу. Пускай эти люди помогают другим, кому действительно нужна помощь, как и была нужна мне. Буду снимать комнату в общаге, пойду официанткой [работать], главное, что я уеду отсюда, — поделилась девушка.

Также Мадина рассказала, что Саша Зверева предложила ей работу в Ростове. Певица позвала помочь с проектом. Теперь девушка ждёт звонка от помощницы Зверевой, чтобы узнать о своих новых обязанностях.