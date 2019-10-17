Спецслужбы США помогли предотвратить теракты на территории России

В ведомстве отметили, что, несмотря на непростую политическую ситуацию, не прекращали контакты с американскими коллегами из ФБР, ЦРУ и агентства по противодействию наркотикам.

Американские спецслужбы поделились с ФСБ информацией о лицах, планировавших террористические преступления на территории России. Об этом рассказал директор ФСБ РФ Александр Бортников.

— Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны, — цитирует его ТАСС.

Он не стал вдаваться в детали, но отметил, что подобный обмен происходит не первый раз и, несмотря на непростую политическую ситуацию, ведомство не прекращало контакты с американскими коллегами из ФБР, ЦРУ и агентства по противодействию наркотикам.

Он добавил, что Россия в свою очередь также помогает иностранным партнёрам и снабжает их всей поступающей информацией о возможных угрозах. Кроме того, российские спецслужбы делают всё возможное, чтобы в подобных обменах участвовало как можно больше служб стран СНГ, Европы и Ближнего Востока.

Ранее в ФСБ сообщили, что в 2019 году в России предотвратили 39 терактов.