На Дальнем Востоке сотрудники МЧС спасли застрявшего между гаражами щенка

Малыш не мог выбраться из своей "металлической тюрьмы", поскольку в малом возрасте эти животные могут ползти лишь вперёд.

Спасатели из города Биробиджана помогли вызволить трёхмесячного щенка, застрявшего между гаражами. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Тревожный звонок от неравнодушных жителей города поступил в дежурный центр вечером в среду, 16 октября. Двое мужчин рассказали, что проходили мимо гаражей, когда услышали жалобный скулёж. Осмотрев всё вокруг, они обнаружили застрявшего между гаражами щенка. Своими силами помочь хвостатому им не удалось, поэтому они решили обратиться к спасателям.

— Если бы не прохожие, то он бы погиб. Дело в том, что щенки такого возраста могут ползти вперёд, а назад это просто физически не получается, — пояснил спасатель Денис Фунтусов.

Сразу спасти животное у сотрудников МЧС не получилось. Дело осложнял узкий проём, из-за чего невозможно было воспользоваться спецтехникой. Попытки дотянуться до щенка также были неудачными, поскольку животное было напугано и не подходило ближе к людям.

Вернувшись на место происшествия утром, спасатели увидели, что щенок ещё ближе продвинулся к узкому проёму между гаражными блоками. Ко всему прочему, пушистый малыш упёрся шеей в острую кромку бетона, которая была в основании гаражей, а тело оказалось под ней.

Однако спасателям всё же удалось вызволить щенка из бетонного плена. Затем его немедленно отвезли в ветеринарную клинику.

— К сожалению, для щенка это приключение не прошло без последствий. Из-за того что он долгое время находился в одном положении, его передние лапы отнялись. Но, по словам ветеринара, возможно, это временное явление, — добавили в пресс-службе.

Ранее Лайф писал, что диггер из Новосибирска спас пять щенков из подвала полуразрушенного дома на улице Железнодорожной. Подземная операция по вызволению собак длилась два часа.