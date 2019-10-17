Температура в Москве побила рекорд XIX века

Предыдущий показатель, установивший рекорд в 1889 году, составлял 17,4 градуса тепла.

Новый температурный рекорд установлен в столице 17 октября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы. В этот день температура воздуха поднялась до +18 градусов.

— К 14:00 температура воздуха на ВДНХ, где расположена базовая метеостанция города, вплотную приблизилась к 18 градусам. Таким образом, превзойдён максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве, который был установлен 17 октября 1889 года, — отметили в сообщении.

Предыдущий показатель, считавшийся рекордным на протяжении 130 лет, составлял 17,4 градуса тепла.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в центральную часть России пришло "пожилое" бабье лето.