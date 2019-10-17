Из-за потепления в домах Москвы снизят температуру в батареях

При сниженных параметрах температура в батареях будет равняться 38–45 градусам.

В связи с кратковременным потеплением Московская объединённая энергетическая компания (МОЭК) снизит температуру и давление в батареях центрального отопления.

— Также сокращается объём теплоносителя, циркулирующего в сети, — с 250 тысяч куб. метров в час до 200 тысяч куб. метров в час, — сообщается на странице компании в "Фейсбуке".

Отмечается, что температура теплоносителя в магистральной сети снизится до 75 градусов. Это значит, что температура в батареях будет равняться 38–45 градусам.

В компании также уточнили, что регулирование работы системы теплоснабжения происходит автоматически, исходя из температуры на улице. Если конкретные многоквартирные дома получают избыточное тепло, то следует обратиться в управляющие компании, которые обеспечивают эксплуатацию внутридомовых систем теплопотребления.