В Перми стая собак растерзала бабушку, которая пришла на могилу своего пекинеса

Пенсионерка ушла из дома несколько дней назад, после чего её одежду в крови нашли в логу за новостройками.

80-летнюю женщину из Перми стая собак утащила в лог и растерзала, сообщает "Комсомольская правда". По словам источника издания, полицейским удалось найти только кисть пенсионерки и её одежду в крови.

Жительница Мотовилихинского района ушла из дома 9 октября на могилу своего пекинеса, который похоронен за новостройками, больше её никто не видел.

— Мы часто видели, как она здесь со своим пекинесом гуляет. А когда собака умерла, то она её в логу и похоронила, — рассказала знакомая пострадавшей.

Также она отметила, что за 12 лет ни разу не видела в районе бродячих собак.

СК уже возбудил уголовное дело по факту пропажи 80-летней пенсионерки. Также в ведомстве уточнили, что женщина могла стать жертвой бродячих собак.

— Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Есть признаки того, что организация по отлову бродячих животных допустила преступную халатность, — сказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В этом месяце ещё один случай с нападением бродячих собак произошёл в Тверской области. Бездомные животные покусали двух малолетних детей.