В Перми стая собак растерзала бабушку, которая пришла на могилу своего пекинеса

80-летнюю женщину из Перми стая собак утащила в лог и растерзала, сообщает "Комсомольская правда". По словам источника издания, полицейским удалось найти только кисть пенсионерки и её одежду в крови.
Жительница Мотовилихинского района ушла из дома 9 октября на могилу своего пекинеса, который похоронен за новостройками, больше её никто не видел.
— Мы часто видели, как она здесь со своим пекинесом гуляет. А когда собака умерла, то она её в логу и похоронила, — рассказала знакомая пострадавшей.
Также она отметила, что за 12 лет ни разу не видела в районе бродячих собак.
СК уже возбудил уголовное дело по факту пропажи 80-летней пенсионерки. Также в ведомстве уточнили, что женщина могла стать жертвой бродячих собак.
— Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Есть признаки того, что организация по отлову бродячих животных допустила преступную халатность, — сказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В этом месяце ещё один случай с нападением бродячих собак произошёл в Тверской области. Бездомные животные покусали двух малолетних детей.
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