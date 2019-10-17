Обвиняемая в убийстве блондинки из Екатеринбурга пытала собственную мать

Родная дочь вместе с приспешниками требовала от пожилой женщины 400 тысяч рублей.

Мать 32-летней Екатерины Меньшиковой, которая вместе с двумя знакомыми обвиняется в убийстве молодой женщины из Екатеринбурга, рассказала, что страдала под пытками собственной дочери. Об этом сообщает URA.RU.

Согласно рассказу челябинки Аллы Бобняк, месяц назад её дочь Екатерина вместе с мужем Михаилом Фёдоровичем и таксистом Маратом Ахметвалиевым похитила и пытала её, требуя 400 тысяч рублей.

— Девушка (Ксения Каторгина. — Прим. Лайфа) бы не погибла, если бы наши сотрудники меня слышали, — пояснила Бобняк.

По словам женщины, её похитили 9 сентября, в тот же самый день, когда родные таксиста Ахметвалиева объявили его в розыск. На самом деле мужчина не пропал, а участвовал в операции друзей: приехал, согласно общему плану, показал удостоверение сотрудника полиции и под предлогом того, что её дочь с супругом погибли, заманил в машину.

Бобняк уточнила, что её вывезли в сад и удерживали там силой. На неё надели наручники и избивали битой.

— (Дочь била. — Прим. Лайфа) один или два раза — в основном бил Фёдорович. Мне удалось убежать. Я сказала: "Деньги по паспорту не снимем — поехали за договором". Завела этого таксиста сюда (к себе домой), мы вышли на улицу, а я вернулась домой, — цитирует женщину информационное издание.

Напомним, Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему автомобиль. Женщину искали несколько дней. Сначала в Челябинске у перекупщиков обнаружили её автомобиль со следами крови. Несколько дней спустя нашли тело 27-летней женщины. Лайф узнал подробности жестокого убийства молодой мамы. Задержанные признались в содеянном и показали, как убивали женщину.