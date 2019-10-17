Путин высказался о борьбе с пиратством в Интернете

Также была затронута речь о запуске системы прозрачности в сфере кинематографии.

В России продолжат борьбу с пиратством в Сети, несмотря на определённое сопротивление этому. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа.

В свою очередь глава Минкультуры Владимир Мединский отметил, что законопроект, подготовленный для борьбы с пиратами, в нынешнем виде работать не будет, "потому что он очень мягкий". А не победив пиратство, в России никогда не поднимется рынок стримингового кино в Сети, добавил министр.

— По поводу пиратства передайте мне предложения, будем работать. Сопротивляющихся много, но я с вами согласен, — подчеркнул Путин.

Также Мединский заявил, что с понедельника в России запустят систему прозрачности в сфере кинематографии.

— Такая небольшая сенсация отраслевая. Новая система прозрачности, которой нет, наверное, нигде в мире. Может быть, даже не во всех отраслях есть что-то подобное, — рассказал министр.

Благодаря этой системе каждый россиянин, будь то блогер или журналист, сможет получить всю информацию о любом фильме. В частности, будут доступны сведения о том, какая кинокартина сколько получила денег от государства, на каких условиях, что или кто за этим фильмом стоит, кто режиссёр, выгодоприобретатели, продюсеры, сколько в итоге собрал фильм в России и за рубежом.