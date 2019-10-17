Звезда "Дома-2" рассказала о разгуле венерических болезней на проекте

По её словам, многие участники шоу сами страдают подобными недугами и заражают ими других.

Бывшая участница проекта "Дом-2" Анастасия Коткова рассказала фанатам о "массовой эпидемии" венерических заболеваний на шоу.

Девушка рассказала подписчикам в "Инстаграме", что от недуга страдает и 21-летний Алексей Кудряшов, и его возлюбленная Анастасия Иванова, которая якобы подхватила заболевание от другого участника — Владислава Иванова. Также болезнь не обошла стороной и Анастасию Балинскую, которую соблазнил Кудряшов.

При этом Коткова не уточнила название заболевания и оговорилась, что сама абсолютно здорова. А от отношений с Кудряшовым отказалась из-за того, что знала о заболевании, которое он "не скрывает".