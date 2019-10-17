Мединский рассказал, как будут наказывать "киножуликов"

По его словам, в ближайшее время будет создана "доска позора", куда впишут имена всех причастных к тем проектам, которые не оправдали доверие ведомства.

Глава Министерства культуры Владимир Мединский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о "киножуликах", которые получили средства от государства, но так и не представили свои картины, либо не вернули возвратную часть полученных денег.

Он отметил, что ведомство планирует по-своему их наказывать. В ближайшее время будет создана доска позора, куда впишут имена всех причастных к таким проектам. Перечень опубликуют в открытом доступе на сайте Единой информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

— У нас будет в открытом доступе доска позора, где будут фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли. Также здесь по фамилиям будут указаны, кто к производству этих фильмов имеет какое отношение. Это всё появится с понедельника. Естественно, никто, кто есть в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернёт деньги, — заявил он.

При этом он осудил таких "жуликов" за дискредитацию отрасли и за то, что из-за них не могут работать их добросовестные коллеги-продюсеры.

Заявление министра прозвучало в ходе встречи с выдающимися выпускниками ВГИКа 17 октября. Лайф ведёт трансляцию с места событий.