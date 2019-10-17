В Дагестане мужчина ворвался в школу с топором из-за громкой музыки

В Дагестане мужчина в чёрной маске ворвался в школу и угрожал детям топором. Инцидент произошёл 16 октября в селе Уллуая, сообщает KP.RU.

В этот день в учебном заведении проходил День здоровья, было шумно. Мужчине это не понравилось. Он вооружился топором и отправился в школу, где требовал выключить музыку. На место вызвали полицейских, они задержали дебошира.

— Мужчина пояснил, что ворвался вооружённым на школьное мероприятие из-за слишком громкой музыки, которая мешала спать его ребёнку, — рассказал источник издания.

Также газета уточняет, что на нападавшем была не маска Джокера, как сообщил ряд СМИ, а просто чёрная маска с прорезями для глаз, а вооружён он был молотком и топором.