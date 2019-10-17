Водитель сбил двух школьниц в Махачкале и скрылся с места от "расстройства"

Местного жителя оперативно задержали из-за введённого в городе плана "Перехват".

В Махачкале водитель легковушки сбил двух девочек, 12 и 13 лет, которые направлялись в школу. С места происшествия он скрылся, но был оперативно задержан. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД РФ по Республике Дагестан в "Инстаграме".

— В результате наезда пострадали две девочки, 12 и 13 лет, которые направлялись в школу. В настоящее время они доставлены в медучреждение Махачкалы, — отмечают в ведомстве.

Был объявлен план "Перехват", и водителя поймали. На допросе он заявил, что скрылся с места происшествия, так как "расстроился".