Минтранс назвал главное условие для снижения стоимости авиабилетов

В ведомстве считают, что вносить изменения в законодательство для снижения стоимости авиаперевозок не нужно.

Главным условием снижения стоимости авиабилетов в России является рыночная конкуренция, заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

При этом он подчеркнул, что изменений в законодательстве не требуется. Главным образом цены снижаются за счёт конкуренции между авиаперевозчиками, и ведомство делает всё возможное для того, чтобы ситуация складывалась в пользу россиян.

— Мы, устанавливая правила игры в отрасли, создавая конкурентные условия, заставляем авиакомпании предлагать пассажиру лучшие условия, чем его конкурент. Вот это и есть ключ к снижению цен и стоимости. А правил, ныне существующих, для этого достаточно, — добавил он.

По его словам, в текущей ситуации он и его коллеги ставят перед собой задачу удержать рост стоимости билетов на уровне инфляции.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта информация не укрылась от внимания президента РФ Владимира Путина, и он поднял этот вопрос, беседуя с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.