Путин пообещал сделать бесплатным второе высшее кинообразование

Президент РФ предложил два варианта решения проблемы. Также он пообещал смягчить условия получения господдержки режиссёрами-дебютантами.

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос о бесплатном втором высшем образовании по профессиям кинопроизводства. Об этом он заявил сегодня на встрече с выпускниками ВГИКа.

— По поводу второго высшего бесплатно: мы этот вопрос решим. Решим его или путём увеличения количества грантов, существенного увеличения. Или снятием этих ограничений по второму высшему бесплатно, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что кино — это особая отрасль и она требует подобных исключений.

Владимир Путин также обсудил с кинорежиссёром Кареном Шахназаровым смягчение условий получения государственной поддержки режиссёрами-дебютантами. Шахназаров обратил внимание на залог в полтора миллиона рублей, который необходимо внести выпускникам для получения госденег на первые фильмы. Он отметил, что эта сумма непосильна.

— Посмотрите, можно ли добавить деньги и сделать беззалоговое участие в конкурсе. Думаю, что нужно согласиться с Кареном Георгиевичем, что нужно полтора миллиона рублей как условие участия в конкурсе убрать, — обратился президент к министру культуры Владимиру Мединскому.

Министр ответил, что такие более лёгкие условия будут вполне возможны.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин встретился с выдающимися выпускниками ВГИКа. Лайф вёл прямую трансляцию беседы.