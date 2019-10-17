Путин пообещал сделать бесплатным второе высшее кинообразование

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос о бесплатном втором высшем образовании по профессиям кинопроизводства. Об этом он заявил сегодня на встрече с выпускниками ВГИКа.
— По поводу второго высшего бесплатно: мы этот вопрос решим. Решим его или путём увеличения количества грантов, существенного увеличения. Или снятием этих ограничений по второму высшему бесплатно, — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что кино — это особая отрасль и она требует подобных исключений.
Владимир Путин также обсудил с кинорежиссёром Кареном Шахназаровым смягчение условий получения государственной поддержки режиссёрами-дебютантами. Шахназаров обратил внимание на залог в полтора миллиона рублей, который необходимо внести выпускникам для получения госденег на первые фильмы. Он отметил, что эта сумма непосильна.
— Посмотрите, можно ли добавить деньги и сделать беззалоговое участие в конкурсе. Думаю, что нужно согласиться с Кареном Георгиевичем, что нужно полтора миллиона рублей как условие участия в конкурсе убрать, — обратился президент к министру культуры Владимиру Мединскому.
Министр ответил, что такие более лёгкие условия будут вполне возможны.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин встретился с выдающимися выпускниками ВГИКа. Лайф вёл прямую трансляцию беседы.
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