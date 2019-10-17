Зафиксирован рост реальных доходов россиян

Также отмечается, что рост социальных выплат превысил уровень инфляции в стране.

Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3% в годовом выражении в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

При этом рост реальных доходов зафиксировали впервые за четыре квартала. Также он стал самым быстрым с начала 2018 года. Если сравнивать с третьим кварталом прошлого года, то средний доход населения вырос на 7,8%.

Такой скачок объясняется ростом зарплат, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года. Кроме того, рост социальных выплат составил 6,3% и превысил уровень инфляции в стране.