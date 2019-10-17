Путин призвал ректора ВГИКа "раскошелиться на суточные" преподавателям

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин призвал ректора ВГИКа Владимира Малышева "раскошелиться на суточные" для отправленных в командировки сотрудников вуза, которые проводят отбор в мастерские Всероссийского государственного института кинематографии.

Попросим Владимира Сергеевича. Владимир Сергеевич, раскошельтесь, пожалуйста, на суточные. Я думаю, что это правильно, — заявил Путин на встрече с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИКа.

Кроме того, Путину в вузе вручили памятную медаль "Столетие ВГИКа". Лидер России получил её от Малышева.

Вы всех награждаете, и нас в том числе. Позвольте от вгиковцев памятную медаль вручить вам, — заявил ректор ВГИКа.

Путин поблагодарил всех за встречу, отметив, что беседа была предельно деловой.

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