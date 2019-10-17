Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

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Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / Stavros Niarchos III, © ТАСС / Артём Геодакян

Пара решила связать себя узами брака в кругу самых близких и не устраивала пышного торжества.

Бывшая супруга Романа Абрамовича — Дарья Жукова — вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Об этом сообщает Us Weekly.

Как уточняется, свадьба состоялась в прошлые выходные в Париже. На торжество пара пригласила лишь самых близких друзей, в том числе звезду сериала "Очень странные дела" Майю Турман-Хоук и журналиста Дерека Бласберга.

Напомним, российский олигарх Роман Абрамович и галерист Дарья Жукова расстались в 2017 году после десяти лет совместной жизни.

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