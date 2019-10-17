Фигуранты дела "Нового величия" нанесли себе увечья в зале суда

В кровавом демарше участвовали Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, им оказывают медицинскую помощь.

Обвиняемый по делу о "Новом величии" Руслан Костыленков нанёс себе увечья во время заседания в Люблинском районном суде столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на адвокатскую команду фигурантов скандального процесса.

Позже в СМИ появилась информация, что примеру Костыленкова последовали ещё трое обвиняемых, однако, по уточнённой информации RTVI, пострадал лишь один фигурант — Вячеслав Крюков. Как и его подельник, он нанёс себе порезы. Путаница возникла из-за того, что в "аквариуме" в зале суда было очень много крови.

Помощь пострадавшим сейчас оказывают медики.

Напомним, члены "Нового величия" обвиняются следствием в организации экстремистского сообщества и планировании захватить власть в России путём государственного переворота. Четверо обвиняемых по резонансному делу остаются в СИЗО, столько же — под домашним арестом.