Сергей Жигунов лишился квартиры за долги

Сначала суд отсрочил выплату до 31 января 2019 года, но компания актёра так и не погасила задолженность.

У актёра Сергея Жигунова за долги отняли квартиру в Москве. Об этом сообщает КП.

Отмечается, что в 2014 году актёр взял кредит на съёмки фильмов, но вовремя вернуть деньги не смог, поэтому банк начислил ему проценты и пени. Затем финансовое учреждение подало иск за неуплату и выиграло дело.

— Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы, — рассказали представители финансовой организации.

В итоге за долги арестовали однокомнатную квартиру артиста на Мосфильмовской улице в Москве. При этом отмечается, что стоимость недвижимости не сможет погасить всю сумму.