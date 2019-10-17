Сергей Жигунов лишился квартиры за долги

У актёра Сергея Жигунова за долги отняли квартиру в Москве. Об этом сообщает КП.
Отмечается, что в 2014 году актёр взял кредит на съёмки фильмов, но вовремя вернуть деньги не смог, поэтому банк начислил ему проценты и пени. Затем финансовое учреждение подало иск за неуплату и выиграло дело.
— Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы, — рассказали представители финансовой организации.
В итоге за долги арестовали однокомнатную квартиру артиста на Мосфильмовской улице в Москве. При этом отмечается, что стоимость недвижимости не сможет погасить всю сумму.
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