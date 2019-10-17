Жители Новосибирска вытащили трёх соседских малышей из горящего дома — видео

Дети находились в здании одни, без родителей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства пожара.

Жители Новосибирска спасли трёх малолетних детей из горящего дома соседей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Когда мы подошли, часть дома уже горела, а я услышала плач ребятишек. Монтировкой вместе с соседями мы разбили окно и увидели троих маленьких детей. В это время уже отгорели провода и начала рушиться крыша. Мы успели вытащить детей, и я унесла их к себе домой, — рассказала Галина Елизарьева, спасшая из огня годовалого, двухлетнего и трёхлетнего малышей.

Пожарным удалось потушить огонь за 11 минут, но здание было полностью уничтожено. В результате ЧП никто не пострадал, детям не понадобилась помощь медиков.

Сейчас выясняются обстоятельства пожара и причина, по которой трое малышей находились одни дома.