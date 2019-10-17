Москва встала на 9 баллов

Столичным автомобилистам советуют отложить поездки на более позднее время, когда ситуация нормализуется.

Столичные магистрали сковали 9-балльные пробки. О сложной ситуации информирует Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Сложнее всего сейчас двигается Садовое кольцо, ТТК, Профсоюзная улица и восток МКАД.

Движение в городе очень плотное. Сейчас 9 баллов. Сложнее всего на Садовом, ТТК, Профсоюзной ул. и на востоке МКАД. Зато на большинстве вылетных магистралей движение рабочее. Но если есть возможность, отложите поездки на более позднее время. После 19:30 ситуация нормализуется. pic.twitter.com/xdHErYDljE — ЦОДД (@gucodd) 17 октября 2019 г.

— Если есть возможность, отложите поездки на более позднее время. После 19:30 ситуация нормализуется, — говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".

Вместе с тем в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности. Всему виной — порывистый ветер. К ночи похолодает до +9, местами пройдут дожди.