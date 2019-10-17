Москва встала на 9 баллов

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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Столичным автомобилистам советуют отложить поездки на более позднее время, когда ситуация нормализуется.

Столичные магистрали сковали 9-балльные пробки. О сложной ситуации информирует Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Сложнее всего сейчас двигается Садовое кольцо, ТТК, Профсоюзная улица и восток МКАД.

— Если есть возможность, отложите поездки на более позднее время. После 19:30 ситуация нормализуется, — говорится в сообщении ЦОДД в "Твиттере".

Вместе с тем в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности. Всему виной — порывистый ветер. К ночи похолодает до +9, местами пройдут дожди.

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