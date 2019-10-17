Россия может прекратить платить взносы в комиссию, защищающую жертв конфликтов

Основанием служит тот факт, что в организации нет представителя России, однако страна продолжает платить взносы каждый год. При этом объединение свои функции не выполняет.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий отказ признания международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время конфликтов. Документ опубликовали в думской базе данных.

В пояснительной записке уточнили, что решение объясняется тем, что орган с 1991 года не выполняет свои функции. Ещё одним основанием служит тот факт, что в организации нет представителя России, однако страна продолжает платить взносы каждый год.

— С учётом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным, — отмечается в документе.

Отметив, что в настоящее время растут риски злоупотребления данным органом в политических целях, российский лидер предложил отозвать признание комиссии. В дальнейшем Госдуме предстоит ратифицировать указ.

Комиссия была образована в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касавшегося защиты жертв международных вооружённых конфликтов. СССР ратифицировал этот протокол в 1989 году.