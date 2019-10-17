Ди Каприо пришлось уговаривать сняться в "Титанике"

Все сомнения были развеяны... вы даже не представляете кем. В общем, решающее слово сказал Человек-муравей.

Известный американский актёр, марвеловский Человек-муравей Пол Радд рассказал, что судьба легендарного фильма "Титаник" в своё время находилась под угрозой. Леонардо Ди Каприо сомневался по поводу предложенной ему главной роли и даже всерьёз подумывал отказаться. Отпугивали и авторитет режиссёра Джеймса Кэмерона, и сам масштаб проекта.

Но рядом оказался его коллега по картине "Ромео и Джульетта" Пол Радд. За откровенным разговором у барной стойки в один из вечеров он убедил Ди Каприо, что "Титаник" стоит того, чтобы рискнуть.

— Он всё твердил: "Не знаю, что и делать". Но я сказал: "Ты должен согласиться", — поведал Пол Радд на съёмках телешоу Грэма Нортона.

Впрочем, "Титаник" оказался не единственным успешным проектом в карьере прославленного американского актёра. В дальнейшем Леонардо Ди Каприо многократно был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильмах "Авиатор" (2004), "Кровавый алмаз" (2006), "Волк с Уолл-стрит" (2013), а также за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Что гложет Гилберта Грэйпа" (1994). Но заветная статуэтка досталась ему лишь в 2016 году — за фильм "Выживший". Подробнее о творческой биографии звезды "Титаника" и не только читайте на сайте uznayvse.ru.