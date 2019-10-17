Осуждённый в РФ за шпионаж норвежец Берг попросил о помиловании

Иностранца в апреле этого года задержали сотрудники ФСБ при получении секретной информации о Военно-морском флоте России.

Осуждённый в России на 14 лет за шпионаж норвежец Фруде Берг обратился с прошением о помиловании.

— Он подал прошение о помиловании, — передаёт РИА "Новости" слова представителя защиты Берга.

Напомним, в апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России. Его задержали сотрудники ФСБ при получении документов с секретными данными, касающимися Военно-морского флота России.

Почти сразу после приговора норвежец заявил, что будет просить о помиловании. В Кремле уже комментировали эти планы: президент рассмотрит просьбу, если поступит соответствующий запрос с соблюдением всех необходимых процедур.