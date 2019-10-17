Милонов о болезнях на "Доме-2": Формат всего шоу — "Маша, 3 рубля — и я ваша"

По мнению российского депутата, такие проекты "для безмозглых" всегда будут существовать.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию на телешоу "Дом-2", участники которого рассказали об "эпидемии венерических заболеваний" на проекте.

— "Маша, 3 рубля — и я ваша" — это вот этот формат. Шоу "Дом-2" — это шоу для безмозглых. Это шоу, не как строить любовь, а как строить карьеру, жизнь и добиваться успеха одним местом. Всегда были и будут девушки и юноши, которые за неимением мозгов, навыков усердия и трудолюбия пытаются построить свою жизнь через предложения себя, — сказал он Лайфу.

При этом Милонов отметил, что данный российский проект можно сравнить с американскими боями без правил, где подставные актёры колотят друг друга, а зрители тем временем пьют пиво, едят попкорн и смеются.

На вопрос Лайфа, сможет ли когда-то общество избавиться от подобных телепередач, Милонов ответил отрицательно. По мнению депутата, если отталкиваться от потребностей толпы, то "такие шоу всегда будут существовать".

Напомним, что ранее бывшая участница проекта "Дом-2" Анастасия Коткова рассказала о "массовой эпидемии" венерических заболеваний на шоу.