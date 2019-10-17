Саммит глав ЕС одобрил новую сделку по Brexit

Сообщается, что Евросаммит также одобрил политическую декларацию, в которой даётся определение будущему взаимодействию между Союзом и Великобританией.

Страны Евросоюза приняли условия обновлённой сделки по Brexit. Об этом журналистам сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

— Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил её, и всё выглядит так, что мы близки к последней части пути, — отметил он.

В официальном заявлении, выпущенном по итогам саммита в Брюсселе, сообщается, что Евросовет одобрил выход Великобритании из Союза и предлагает ей, Европарламенту и Совету "предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 1 ноября".

Отмечается, что Евросаммит также одобрил политическую декларацию, в которой даётся определение будущему взаимодействию между Союзом и Великобританией.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС и Соединённое Королевство достигли соглашения по Brexit.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил, что в том случае, если парламентарии проголосуют за отсрочку выхода страны из Евросоюза, не останется ничего другого, кроме как провести внеочередные выборы в парламент. Политик неоднократно сообщал о твёрдом намерении завершить Brexit 31 октября — с соглашением или без него.