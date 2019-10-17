Белый дом подтвердил, что Россию могут пригласить на следующий саммит G7 в США

46-й саммит Большой семёрки состоится 10–12 июня на курорте Trump National Doral Miami во Флориде.

Следующий саммит Большой семёрки пройдёт в США 10–12 июня 2020 года на курорте Дональда Трампа во Флориде. Об этом заявил и. о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни. По его словам, Вашингтон может рассмотреть вариант приглашения России.

— Что касается того, будет ли это G7 или G8, данное обсуждение продолжается, президент довольно честно говорил об этом: о том, хочет он или нет, чтобы Россия снова присоединилась к G7. Она была членом этой организации, — цитирует Малвейни ТАСС.

Он добавил, что приглашение России как отдельного участника может быть промежуточным шагом к восстановлению G8. При этом окончательное решение о формате саммита будет принято позднее.

Ранее американский президент Дональд Трамп уже обещал пригласить лидера России Владимира Путина на следующую встречу G7. Трамп также выступил за идею вернуть формат G8 с участием России.