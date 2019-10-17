"Россия — страна возможностей" договорилась с "Газпром нефтью" развивать кадры

Представители ПАО "Газпром нефть" и АНО "Россия — страна возможностей" подписали соглашение о сотрудничестве в области проведения бизнес-конкурсов и развития кадрового потенциала страны.

На церемонии подписания организации представляли председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Дюков отметил, что компания заинтересована и в развитии своих кадров, и в поиске новых талантливых сотрудников, поэтому надеется на продуктивное сотрудничество в этом направлении.

Рассказывая о планах в сфере совместных бизнес-проектов, он сообщил, что эксперты "Газпром нефти" будут участвовать в экспертных группах и жюри конкурсов, которые будет проводить президентская платформа. Ещё одним направлением станет сотрудничество в рамках проекта "Профессионалы 4.0". Эта платформа будет объединять талантливых специалистов для решения актуальных задач крупных компаний. Для профессионалов такой проект является хорошей возможностью найти будущего работодателя.

— Для "Газпром нефти" это возможность привлечь ресурс со стороны, решить актуальные задачи и познакомиться с талантливыми профессионалами, которых могут привлечь к работе в компании на постоянной основе, — добавил он.

Сейчас платформа насчитывает около четырёх тысяч зарегистрированных пользователей и не менее 15 крупных компаний-партнёров. Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" признался, что тоже решил зарегистрироваться на этой платформе и ознакомиться с заданиями, которые предлагают участникам.

Напомним, АНО "Россия — страна возможностей" учреждена указом президента РФ и развивает одноимённую платформу, объединяющую 20 проектов. Ключевой целью организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов.