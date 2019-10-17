"Россия — страна возможностей" договорилась с "Газпром нефтью" развивать кадры

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Представители ПАО "Газпром нефть" и АНО "Россия — страна возможностей" подписали соглашение о сотрудничестве в области проведения бизнес-конкурсов и развития кадрового потенциала страны.

На церемонии подписания организации представляли председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Дюков отметил, что компания заинтересована и в развитии своих кадров, и в поиске новых талантливых сотрудников, поэтому надеется на продуктивное сотрудничество в этом направлении.

Рассказывая о планах в сфере совместных бизнес-проектов, он сообщил, что эксперты "Газпром нефти" будут участвовать в экспертных группах и жюри конкурсов, которые будет проводить президентская платформа. Ещё одним направлением станет сотрудничество в рамках проекта "Профессионалы 4.0". Эта платформа будет объединять талантливых специалистов для решения актуальных задач крупных компаний. Для профессионалов такой проект является хорошей возможностью найти будущего работодателя.

Для "Газпром нефти" это возможность привлечь ресурс со стороны, решить актуальные задачи и познакомиться с талантливыми профессионалами, которых могут привлечь к работе в компании на постоянной основе, — добавил он.

Сейчас платформа насчитывает около четырёх тысяч зарегистрированных пользователей и не менее 15 крупных компаний-партнёров. Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" признался, что тоже решил зарегистрироваться на этой платформе и ознакомиться с заданиями, которые предлагают участникам.

Напомним, АНО "Россия — страна возможностей" учреждена указом президента РФ и развивает одноимённую платформу, объединяющую 20 проектов. Ключевой целью организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов.

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