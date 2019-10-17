В Ленобласти открыли центр подготовки "Волонтёры Победы"

В торжественной церемонии открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны.

В Ленинградской области глава Исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов вместе с сопредседателем Центрального штаба ОНФ Еленой Шмелевой торжественно открыли центр подготовки "Волонтёры Победы".

Организация поможет около 20 тысячам добровольцев в работе с ветеранами и подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом в церемонии открытия приняли участие главные гости — ветераны.

Центр также займётся разработкой пособий для волонтёров, которые проинформируют молодое население о том, как стать волонтёром, что для этого нужно, какое обучение следует пройти. Также там дадут пояснения о взаимодействии добровольцев с органами государственной власти и работе по проекту "Международная команда волонтёров 75-летия Победы".

Примечательно, что одной из первых задач центра станет проведение Патриотического слёта Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" и "Готов к Победам", который пройдёт в регионе с 17 по 20 октября.

Отметим, что в этот же день центр "Волонтёры Победы" поздравил с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Устинью Ивановну Богданову.

96-летняя женщина рассказала добровольцам о своей судьбе и роли в партизанском отряде: как пряталась от немцев, как потеряла своих родных и близких на войне. Кроме того, она рассказала, как работала на знаменитом заводе "Авангард" и помогала с отправкой грузов.