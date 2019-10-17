Лайф публикует видео "вторжения" мужчины в школу Дагестана. И это не Джокер

МВД уже допросило местного жителя. Он объяснил свой внешний вид тем, что выполнял слесарные работы.

Лайф публикует видео из дагестанской школы, в которую ворвался мужчина и потребовал сделать музыку тише. Кадры подтверждают, что мужчина был в чёрной маске и с топором, никакой маски Джокера на нём не было.

Полиции 33-летний местный житель объяснил, что был в маске и с инструментом, так как проводил слесарные работы на приусадебном участке, а в учебное заведение зашёл по пути, чтобы сделать замечание.

— Он пояснил, что не желал причинять вред здоровью и доставлять неудобства окружающим людям, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Ранее стало известно, что 16 октября в дагестанскую школу ворвался мужчина в чёрной маске с топором и потребовал выключить музыку, которая мешала спать его ребёнку. До этого ряд СМИ сообщал, что на местном жителе была маска Джокера, однако это не подтвердилось.