Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР дело о "пьяном мальчике" из Кирова

Это связано с большим общественным резонансом и необходимостью квалифицированно исследовать все обстоятельства происшествия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о сбитом в Кировской области "пьяном мальчике" в центральный аппарат СКР. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Александр Бастрыкин поручил данное уголовное дело передать в ГСУ СК России для дальнейшего объективного и всестороннего расследования, в ходе которого изучить все доводы родственников погибшего ребёнка, а также провести повторные судебно-медицинские экспертизы, — отметила Петренко.

Напомним, ДТП, вызвавшее общественный резонанс, произошло под Кировом в июле этого года. Сотрудник полиции сбил шестилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Эксперты нашли в крови у погибшего ребёнка 0,51 промилле алкоголя. Отец ребёнка рассказал о несостыковках в расследовании. Дело взял под личный контроль Александр Бастрыкин.

Сам эксперт, который подписывался под заключением, уверен, что никакой ошибки нет. Он добавил, что повторную экспертизу никогда не делал и сейчас не собирается.