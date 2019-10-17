Трамп назвал Эрдогана другом и заявил, что санкции больше не нужны

Президент США заявил, что приостановка операции в Сирии — великое событие для обеих стран.

Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом и отметил, что санкции против Анкары больше не понадобятся. Об этом сообщает ТАСС.

— Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем. Он поступил правильно, и я действительно ценю это — так Трамп прокомментировал договорённость Вашингтона и Анкары о приостановке военной операции Турции в Сирии.

Лидер США отметил, что это великий день для обеих стран. Также он добавил, что не ожидал договориться с Анкарой так скоро и открыт для визита Эрдогана в Вашингтон в ноябре.

Напомним, сегодня США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов. Анкара также пообещала не вести боевых действий в сирийском Кобани. Вашингтон в свою очередь заявил, что не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит ранее введённые, как только прекратится огонь.