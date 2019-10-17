Самолёт "Победы" вернулся во Внуково сразу после взлёта

Сообщается, что на борту произошла поломка, после чего всех пассажиров пересадили на другой лайнер.

Самолёт авиакомпании "Победа", следующий рейсом из Москвы в Киров, вернулся в аэропорт Внуково сразу после взлёта, сообщил Лайфу источник.

По предварительным данным, на борту произошла поломка, её характер не уточняется. На борту лайнера находилось 189 пассажиров. Всех их пересадили в другой самолёт.

Согласно данным с табло прилёта аэропорта Кирова, этот рейс уже приземлился в пункте назначения.

Рейс Москва — Киров авиакомпания "Победа" выполняет ежедневно. Полёт из Внуково в аэропорт Победилово длится 1 час 35 минут.