Самолёт "Победы" вернулся во Внуково сразу после взлёта

Самолёт авиакомпании "Победа", следующий рейсом из Москвы в Киров, вернулся в аэропорт Внуково сразу после взлёта, сообщил Лайфу источник.
По предварительным данным, на борту произошла поломка, её характер не уточняется. На борту лайнера находилось 189 пассажиров. Всех их пересадили в другой самолёт.
Согласно данным с табло прилёта аэропорта Кирова, этот рейс уже приземлился в пункте назначения.
Рейс Москва — Киров авиакомпания "Победа" выполняет ежедневно. Полёт из Внуково в аэропорт Победилово длится 1 час 35 минут.
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