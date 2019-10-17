Верховная рада приняла закон о введении натовских званий в ВСУ

Инициативу поддержали 278 народных депутатов, она отвечает тем вызовам, которые стоят перед государством.

На заседании в четверг, 17 октября, Верховная рада приняла законопроект № 0906, который вводит в Вооружённых силах Украины новые воинские звания сержантского и старшинского состава. Об этом сообщает "112.ua".

Инициативу поддержали 278 политиков. Документ предоставила депутат от партии "Слуга народа", замглавы Комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

— Этот законопроект вводит натовские звания для сержантского, старшинского состава, солдат и также нормирует их развитие в соответствии со стандартами НАТО и тем вызовам, которые сейчас стоят перед нашим государством, — отметила нардеп.

Согласно законопроекту, военные старших званий являются начальниками для более младших. Так, у генерал-полковника в начальниках будут генералы Украины, а для майора, соответственно, — полковники и вышестоящие командиры.

В законопроекте прописаны обязанности командира бригады (в частности, организовывать мероприятия морально-психологического обеспечения), сержанта бригады (быть образцом для личного состава). Прописано, чем должен заниматься заместитель командира бригады — в том числе принимать участие в отборе кандидатов на контрактную службу; заместитель командира бригады — в частности, контролировать качество еды, которой кормят военнослужащих.

Главный сержант бригады в мирное и военное время отвечает за предоставление командиру бригады информации и предложений по вопросам прохождения военной службы.