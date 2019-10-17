Кремль готов рассмотреть приглашение Путина на саммит G7 в США

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Фото © Pixabay

Кремль готов рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит "Большой семёрки" в Вашингтоне в 2020 году. Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва будет изучать подобную возможность, если соответствующее приглашение придёт в Кремль.

Ранее и.о. главы Аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что Штаты готовы пригласить Владимира Путина на саммит "Большой семёрки" следующего года.

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