Сокамерник об убийце девочки в Саратове: Практически жил в туалете

Любопытно, но Туватин очень мало общался с окружавшими его людьми в местах лишения свободы.

Убийца девятилетней школьницы из Саратова Михаил Туватин несколько раз возвращался в места лишения свободы, а руководство колонии даже всячески поощряло его. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказали его сокамерник и бывший сотрудник одной из исправительных колоний.

Первый раз Туватин был осуждён в 19 лет. Тогда он получил три месяца за кражу денег. Впрочем, менее чем через полгода он отправился в тюрьму вновь. На сей раз на один год за то, что показал свой половой орган несовершеннолетнему.

Как отмечает один из его соседей, после возвращения из колонии Туватин особо ни с кем не общался и был достаточно скрытным.

— Не знаю, опустили его на зоне тогда или нет, но вопросы к нему сто процентов были, ведь статья-то зазорная. Матушка за него бегала, суетилась. Он вернулся, несколько лет пытался устроиться на разную работу, но менял её. Тихий, скрытный, — рассказал собеседник издания.

Третий раз в тюрьме он оказался в 2009 году. Тогда в места не столь отдалённые он отправился на два года. Впрочем, почти сразу после этого была его четвёртая судимость. На сей раз ему предстояло провести в колонии шесть с половиной лет.

— Из карантина его подняли в 10-й барак. Это отряд хозобслуги. Но он не "козлил", сразу там упал на тряпку и практически жил в туалете, где было его основное место работы весь срок. Это не самый нечистоплотный обиженный, у него была своя посуда, даже первое время передачки приходили, — рассказал один бывший заключённый ИК-17.

Любопытно, но ни с кем из заключённых он особо не общался, а вот администрация колонии, напротив, всячески его поощряла.

Напомним, девочка по имени Лиза пропала 9 октября. Она утром вышла из дома в школу, больше её никто не видел. Искали её около тысячи человек. Нашли убитой. Подозрения пали на 35-летнего местного жителя, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он во всём признался. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство малолетнего".

12 октября суд взял под стражу Михаила Туватина.