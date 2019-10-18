Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал РИА "Новости" соглашение между США и Турцией в отношении операции "Источник мира" в Сирии.
— Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договорённостям США и Турции приостановить наступление в Сирии, — отметил Песков.
17 октября Турция пообещала приостановить военные действия на 120 часов для вывода сил Рабочей партии Курдистана. США обязались не вводить новый пакет санкций, если это условие будет выполнено.
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