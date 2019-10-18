Исследователи обнаружили в Арктике бочку с кофе 1902 года

Исследователи из РГО отправились на Землю Франца-Иосифа, где обнаружили стоянку американской экспедиции.

Экспедиция Русского географического общества обнаружила в Арктике хорошо сохранившуюся бочку с кофейными зёрнами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году. Об этом путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал в своём инстаграме.

Он также отметил, что база американской экспедиции очень хорошо сохранилась. Однако сейчас к постройкам всё ближе подступает береговая линия — возможно, их скоро размоет водой.

Круглов рассказал, что американцы были добротно подготовлены к походу. У них было несколько базовых лагерей в Арктике, 420 сибирских собак, 15 пони и более 60 саней.

Во время экспедиции путешественникам также повстречался белый медведь. Зверь подошёл к исследователям очень близко, отпугнуть его коптером не получалось.

— Этот медведь ничего не боялся. Пришлось единственный раз в этой экспедиции применить сигнальную ракету, чтобы его отогнать. Но медведь на этом не успокоился и ждал нас на месте высадки, — пишет Круглов.

В экспедиции метеоролога Болдуина участвовали 45 американцев и норвежцев, а также шесть представителей северных народов, предположительно, ханты. Они собирались добраться до Северного полюса со стороны Земли Франца-Иосифа по дрейфующим льдинам. Однако проект оказался дорогим и малополезным для науки.