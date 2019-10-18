Рейс Москва — Пхукет экстренно приземлился в Ташкенте из-за дебошира

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Фото © Flickr / Manuel Del Amo

Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Пхукет, совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за дебошира на борту. Об этом РИА "Новости" сообщили в воздушной гавани.

Лайнер, вылетевший из Шереметьево в 17:21 (мск), приземлился в столице Узбекистана через 4 часа 10 минут. Отмечается, что буйный пассажир был снят с рейса.

Путь в Пхукет самолёт продолжил в районе полуночи.

Добавим, за последние дни это не первый случай экстренной посадки российского лайнера в Ташкенте. Ранее Airbus A330 компании "Аэрофлот", летевший в Москву из Дели, приземлился в узбекской столице из-за самочувствия одного из пассажиров.

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